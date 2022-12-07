Başkan Zolan Bozkurt ve Çardak’taki yatırımları yerine inceledi

Denizli merkezin dışındaki ilçeleri de sık sık ziyaret ederek hemşehrileriyle kucaklaşan Başkan Osman Zolan, 1 güne 2 ilçe ziyaret programı sığdırdı. Bozkurt ve Çardak’a çıkarma yapan Başkan Zolan, 2 ilçede toplam 12 mahalleyi ziyaret ederek tek tek vatandaşların dertlerini dinledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Bozkurt ve Çardak ilçelerinde vatandaşlarla kucaklaştı. Denizli merkez dışındaki ilçelerde de sık sık hemşehrileriyle kucaklaşan Başkan Zolan’ın ilçe programı Çardak ilçesi ile başladı. Sonrasında Bozkurt ilçesine geçen Zolan, gittiği tüm mahallelerde sevgi gösterileri ile karşılaştı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, güzel karşılamalarından dolayı tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Pandemi nedeniyle uzun süredir ziyaretlerin yapılamadığını belirterek bu süreçte yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Zolan, “Salgın sürecinde tüm dünyada çok büyük sıkıntılar çekildi. Sokağa çıkma yasakları uygulandı. Evlatlar bayramda anasının babasının elini öpmeye bile gidemedi” dedi.

2014 yılında Denizli’nin Büyükşehir olmasından itibaren kentin en ücra mahallerini de hizmet vermeye başladıklarını anlatan Başkan Zolan, “Bugüne kadar el ele verdik ve şehrimizin sorunlarını çözmek için gayret sarf ettik. Sizler her zaman bizlere sahip çıktınız. Biz de sizin emanetinize sahip çıkarak şehrimize gece gündüz hizmet etmeye gayret ettik. Hamdolsun bugüne kadar birçok güzellikler yaptık” ifadelerini kullandı.

İki ilçenin toplam 12 mahallesindeki hemşehrileriyle geç saatlere kadar bir araya gelen Başkan Zolan tek tek vatandaşların dertlerini dinledi.