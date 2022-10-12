Başkan Zolan Beyağaçlılarla buluştu

Beyağaç İlçesinde vatandaşlarla kucaklaşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir ile birlikte Beyağaç’ta çok sayıda önemli hizmetler gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Beyağaç’ta taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bir dizi ziyaret ve program için Beyağaç ilçesine gitti. Gece geç saatlere kadar devam eden Beyağaç programı çerçevesinde Başkan Osman Zolan, Yeniçeşme, Geriçam, Eşenler, Uzunoluk, Kapuz, Kızılcaağaç, Sazak ve Pınarönü Mahallelerini de ziyaret ederek vatandaşları dinledi. Başkan Zolan’ın Beyağaç ilçe ziyaretine Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, belediye meclis üyeleri, daire başkanları ve beraberindekiler eşlik etti. İlçede Beyağaçlıların yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Zolan, vatandaşlarla sohbet edip dertlerini dinledi. Özellikle çocukların ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Zolan ilçe programında ilk olarak Yeniçeşme Mahallesi’ne konuk oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin büyükşehir statüsüne geçmesiyle birlikte "Beyağaç’ta yapılamaz" denilen pek çok önemli hizmet ve yatırımı Beyağaç Belediyesi ile birlikte başardıklarını ifade etti.

“616 mahallemize en üst seviyede hizmet ediyoruz”

2014’ten bugüne Beyağaç’ta pek çok yatırım ve hizmet gerçekleştirdiklerini, pandemi sürecinde hemşehrileri ile bir araya gelemediklerini fakat Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerin kesintisiniz bir şekilde devam ettiğini anlatan Başkan Osman Zolan, “Büyükşehir statüsüne kavuştuğumuz günden bugüne il genelindeki 616 mahallemize en üst seviyede hizmet etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan Beyağaç Belediyemiz, bir taraftan Büyükşehir Belediyemiz hizmet ediyor. Her mahallemizin sorunlarını birer birer çözdük” diye konuştu.