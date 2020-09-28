Başkan Zolan, Ankara’daki Denizlilileri ağırladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ankara’da faaliyet gösteren Denizlim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Keysan ve yönetimini ağırladı.

Ankara Denizlim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Keysan ve yönetim kurulu üyeleri Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Denizli’nin tanıtımı adına hep beraber çalıştıklarını belirten Keysan, bugüne kadar kendilerine verdikleri destekten dolayı Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Başkan Osman Zolan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkent Ankara’da en aktif sivil toplum örgütlerinden biri olan Ankara Denizlim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin başarılı ve örnek çalışmaları nedeniyle gurur duyduklarını kaydetti. Denizli’yi bulundukları her ortamda en iyi şekilde anlatan ve tanıtan bir yapıya sahip olan derneğin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Başkan Zolan, Dernek Başkanı Keysan ve yönetim kurulu üyelerinin başarılı çalışmalarını tebrik etti. Konuşmaların ardından Keysan, Başkan Osman Zolan’a geleneksel Türk el sanatları motiflerinin yer aldığı tezhip tablosu hediye etti.