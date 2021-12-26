Başkan Zolan, Akif’i unutmadı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ebediyete irtihalinin 85. yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımlayan Başkan Zolan, “Milli Mücadelenin en zor döneminde, milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan eserleri, bugün bile değerini koruyarak, geleceğe ışık tutmaktadır” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Milli Mücadele döneminde yüreği vatan sevgisiyle yanan Türk milletinin bağımsızlığa olan tutkusunu eserleriyle ortaya koyan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anan Başkan Osman Zolan, “Türk edebiyatının yetiştirdiği en büyük şairlerimizden birisi olan Mehmet Akif Ersoy, kaleme aldığı eserlerle aziz milletimizin hissiyatına tercüman olmuştur. Milli Mücadelenin en zor döneminde, milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan eserleri, bugün bile değerini koruyarak, geleceğe ışık tutmaktadır. Bize düşen görev ise Vatan Şairi Ersoy’un fikirlerini ve eserlerini sonsuza dek yaşatmaktır” ifadelerini kullandı.

“Bugün de eserleriyle fikir dünyamız aydınlanmaktadır”

İstiklal ateşinin Anadolu’ya yayılmasında önemli rol üstlenen ve bu yolda büyük fedakarlıklar yapan Mehmet Akif Ersoy’un edebi kişiliğinin yanında güçlü bir devlet adamı da olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Milli Şairimizin kişiliğini, eserlerini, fikirlerini ve edebi kimliğini yaşatıp, O’nu gelecek nesillere anlatmak önemli sorumluluklarımızdan biridir. Çünkü geçmişte olduğu gibi O, bugün de eserleriyle fikir dünyamız aydınlanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 85’inci yıl dönümünde minnet ve şükranla anıyor, Yüce Allah’tan rahmet diliyorum."