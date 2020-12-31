Başkan Zolan, “2020 yılı zor geçti, 2021 herkese iyilik getirsin”

Zor bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2021 yılının güzelliklere vesile olmasını dileyerek, "Yeni yılın Denizlimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, zor bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. 2020 yılının ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı mücadele verilen ve herkesin hayatında derin izler bırakan bir yıl olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, bu süreçte Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak temel belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra toplum sağlığı ile ilgili kesintisiz hizmetleri sürdürdüklerini ifade etti. 2021 yılında da aynı hizmet anlayışı ile hemşehrilerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışacaklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, "2021yılı başta Denizlimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirsin. İnşallah yeni yıl, pandeminin sona erdiği, özgürce kucaklaşabileceğimiz, sağlığın, huzurun ve mutluluğun hakim olduğu, el ele, gönül gönüle Denizlimiz ve ülkemiz için çalışacağımız bir yıl olsun" dedi.

“2021 yılının hayırlara vesile olmasını dilerim”

Yeni yılda da Denizli’nin daha mutlu, huzurlu ve refah içinde olması için gece gündüz gayret edeceklerini belirten Başkan Zolan, "Yeni yılda umutsuz, ümitsiz hiçbir insanımız kalmasın, hastalıklar, terör, savaş, afet ve felaketler olmasın. Çocuklarımızın ölmediği, hastalıkların kökünün kazındığı bir yıl olsun istiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde Allah’ım yolumuzu açık etsin, bizleri ferah ve esenliğe kavuştursun. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının hayırlara vesile olmasını diler, şehrimize, insanlarımıza, ülkemize güzellikler getirmesini temenni ederim. Tüm hemşerilerimin ve milletimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.