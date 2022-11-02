Başkan Vural’ın girişimleri sonucu Çivril’de ilk kez KPSS yapılacak

Denizli’nin Çivril ilçesinde, Belediye Başkanı Niyazi Vural’ın girişimleri sonucu bu yıl ilk kez Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavı yapılacak.

Denizli’nin Çivril ilçesinde bu yıl ilk kez KPSS Ortaöğretim Sınavı yapılacak. ÖSYM tarafından yapılacak KPSS Ortaöğretim Sınavı öncesi Çivril Kaymakamlığı’nda Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, KPSS sınav öncesi ve sınav günü alınacak tedbirler, adayların sınava girecekleri okul ve binaların güvenliği, ulaşım, trafik ve görevli kurumlar arasındaki koordinasyon konularında kararlar alındı.

Toplantıya Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ve kurum amirleri katıldı. Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu, Pamukkale Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şevkiye Özel Fen Lisesi olmak üzere toplamda 4 binada sınav gerçekleşecek. 06 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:15’te yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavında toplamda ilçemizde 570 öğrenci 130 dakika ter dökecek.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Ankara’ya giden Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, girişimlerde bulunarak üniversite sınavlarının ilk kez Çivril’de yapılmasını sağlamıştı.