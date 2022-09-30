Başkan Vural, milletvekili Subaşı ile birlikte esnaflarla buluştu

Denizli Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” çerçevesinde bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Çivril’e gelen Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’yla birlikte ilçe esnafıyla bir araya geldi.

2023’e Doğru Şehir Buluşmaları çerçevesinde bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Denizli’nin Çivril ilçesine gelen Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’yı Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ağırladı. Esnaf ziyareti ile başlayan programa AK Parti İlçe Yönetimi, belediye meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Esnaflar ve çalışanlar ile bir araya gelen Başkan Vural ve Milletvekili Subaşı, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Hükümet ve belediyenin çalışmaları hakkında esnafları bilgilendirerek, bol ve bereketli kazançlar diledi.

2023’e Doğru Şehir Buluşmaları program çerçevesinde Başkan Vural ve Milletvekili Subaşı AK Parti Çivril İlçe Başkanlığı’nda toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra Çivril Belediyesi’nin tamamlamış olduğu hizmetler yerinde incelendi. Ardından şehit ailesi ve yakınları ile bir araya gelindi.

“Esnaf ve çalışan kardeşlerimize hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar dilerim”

Konuyla ilgili konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “Bugün Çarşı Mahallemiz üzerindeki hemşerilerimize hizmet veren esnafımızı ziyaret ederek, onları dinledik. Her fırsatta hemşerilerimizle buluşuyoruz. Esnaf ve çalışan kardeşlerimize hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar dilerim. Vekilimize ilçemizi ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.