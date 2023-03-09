Başkan Uz; “Aldığımız 1 puan çok önemli”

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, ligde alınan her puanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Gençlerbirliği maçında aldığımız bir puan hem moral hem de puan cetvelinde bulunduğumuz konum açısından çok değerli. Puanın kıymetli olduğunu önümüzdeki haftalarda daha iyi anlayacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sebebiyle Y. Malatyaspor ve Adanaspor’un ligden çekildiğini, bunun da özellikle düşme hattındaki hesapları değiştirdiğini belirten A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Bu iki takımla oynayacak takımlar 3 puan alacak. Artık 4 değil 2 takım ligden düşecek. Herkes hesabını ona göre yeniden yapıyor. Son 6 sırada bulunan takımların puanları birbirine çok yakın. Bir galibiyet veya mağlubiyetle puan cetvelindeki yeriniz 3-4 sıra değişebiliyor. Böyle bir durumda her puan altın değerinde. Özellikle rakibinizden deplasmanda puan çıkarmak çok önemli. Gençlerbirliği beraberliği bu yüzden küçümsenmemeli" diye konuştu.

Pazar günü sezonun en kritik maçlarından biri olan Erzurumspor karşısında galibiyet peşinde olacaklarını kaydeden Uz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu maçı kazandığımız taktirde belki ilk defa düşme hattından çıkacak ve önümüzdeki haftalara daha moralli gireceğiz. Tüm taraftarlarımızı maça davet ediyorum"