Başkan Tefenlili; “Atatürk, tüm dünyanın örnek aldığı dahi bir devlet adamıdır”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımlayan Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, “O tüm dünyanın örnek aldığı eşsiz bir komutan, dahi bir devlet adamıdır” dedi.

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkan Tefenlili, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Milletimizin bağımsızlık mücadelesini başlatan ve mücadelemize önderlik eden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. seneyi devriyesinde rahmetle yad ediyorum. Kısa sürede başardıklarıyla bir milletin yeniden doğuşuna öncülük eden Atatürk, yok olmanın eşiğinden dönen milletimizin kalkınmasında en büyük yol gösterici olmuştur. O tüm dünyanın örnek aldığı eşsiz bir komutan, dahi bir devlet adamıdır. Gerek komutanlığı, gerekse de devlet adamlığı ile tüm dünyanın takdirini kazanan Atatürk, vefatından yıllar sonra bile ileri görüşlülüğü ile yolumuzu aydınlatmaktadır. Kendisi aramızda olmasa da eserleri sonsuza kadar yaşayacak, çağları aşan fikirleri daima yolumuzu aydınlatacaktır. İş dünyası olarak O’nun bıraktığı eserlere ve fikirlerine her zaman sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bıraktığı mirası daha da güçlü kılmak için var gücümüzle çalışacağız.”