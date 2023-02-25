Başkan Şevkan; “Muhalif vekillerin komplo planları ahlaksızlıktır”

DENİZLİ (İHA) – AK Partili Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, muhalif vekillerin muhtar ve bazı belediye personelinin gerçekleştirdiği Kıbrıs gezisi konusunda kamuoyunu yanılttığını savunarak; “Acıpayam Belediyesi hiçbir maddi katkımız olmayan bu organizasyonla ilgili yapılan yanlış bilgilendirme ahlaksızlıktır. Komplo kurmak isteyenlere meydanı boş bırakmayacağız” dedi.

Geçen hafta içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gezisine katılan Acıpayamlı muhtar, muhtarlardan sorumlu müdür ve belediyede çalışan 2 taşeron personelle ilgili olarak muhalif vekiller tarafından ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Başkan Şevkan; Söz konusu bazı muhalif milletvekillerimiz tarafından kamuoyuna yanlış bilgi aktarıldığını üzülerek öğrendim. Acıpayam Belediyesi kurumu olarak bu gezi ile ilgili hiçbir maddi katkımız yoktur. 15 Aralık 2022 tarihinde muhtarlarımızın hür iradeleri ile kendilerinin planladığı organizasyon için KKTC Başkanı, KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’ndan randevuları bizzat kendileri almıştır. Bu kişilere saygısızlık olur düşüncesi ile kendileri randevularına gitmeye karar vermişlerdir. Burada bana verilen bilgilerle ilgili bu konuda devlet terbiyesi neticesinde ismini söylemiyorum. Bu konuyla ilgili kamuoyunu yanlış bilgilendirdikleri içinde yaptıkları ahlaksızlıktır. Konuyu saptırarak bu duruma getirenlerle hem bu dünyada, hem de öteki dünyada hesaplaşacağım” diye konuştu.

“Komplo kurmak isteyenlere meydanı boş bırakmayacağız”

Türkiye deprem afeti nedeniyle tek yürek olmuşken birilerinin kendilerine komplo kurmakla meşgul olduğuna işaret eden Başkan Şevkan, “Ben vaktimi bütün mesaimi Hatay bölgesinde depremzede kardeşlerimize destek olmakla uğraşırken, meydanı da boş bırakmayız. Bugüne kadar birçok araç gereç, personel ve 26 tırımız Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş bölgemize gönderildi. Yardımlarımız devam etmektedir. Depremzedelerle benim acım çok büyükken, bunu siyasi boyuta taşıyan muhalif vekillerimizin basında kendilerinin yaptığı yorumları ve paylaşımları şiddetle kınıyorum. Hiçbir zaman kaybetsem de insani değerlere sırt dönmeyiz. Anlatılanlara göre ise orada resim çekilmesinin yasak olmasına rağmen cep telefonu ile gizlice bir arkadaşımız resimler çekerek, ilgili kişilere servis etmiştir. Konu da buradan çıkmıştır. Hem Belediyemizin adı geçmesi hem de komplo kurulması konusu savcılığa bildirilmiştir” şeklinde konuştu.

“Gereken ne varsa yapılacak”

Söz konusu o günlerde teknik personeliyle birlikte 2 gün boyunca Hatay’da Acıpayam Belediyesi ekipleriyle birlikte olduğunu açıklayan Şevkan, açıklamasını şöyle tamamladı:

“18 Şubat Cumartesi sabaha karşı Acıpayam’a döndük ve hazırlanmakta olan deprem bölgesine gidecek olan tırlarımızı arkadaşlarımız ile birlikte yükleyerek yolcu ettik. Aynı gün içinde şiddetli öksürük, genel vücut ağrıları ve yüksek ateşle eve gittim . Tedavime başlandı. Pazar günü de hastaneye yattım. Covid ihtimaline karşı testler yapıldı. Sonuç çıkana kadar insanlardan uzak kaldım. Sonuç negatif çıkıp kendime gelince bu işin üzerinde bizzat kendim durdum. Elbette öyle bir mekanda bulunmaları milletçe hatta tüm insanlık olarak derin acılar yaşadığımız bugünlerde son derece kamu vicdanını yaralamıştır. Asla normal görmüyorum. Bunun için yetkisi bende olan personellerim ile ilgili gerekli yasal işlem başlatılmıştır”

Muhtarlardan komplo iddiası

Tartışmalara neden olan Kıbrıs gezisine katılan Acıpayamlı muhtarlar da organizasyonda Belediyenin hiçbir katkısı olmadığını, bizzat kendi ceplerinden ödedikleri paraların yanmaması için iptal etmediklerini gezilerinin kamuoyuna yanlış aksettirilerek, Başkan Şevkan’a komplo kurulduğunu öne sürdü. Muhtarlar ve personelin yasak olmasına rağmen gizlice fotoğraflarını çeken Ömer isimli şahıs ise servis ettiği fotoğrafların farklı şekilde yorumlanması nedeniyle Başkan Şevkan’dan makamında özür diledi.