Başkan Şeniz Doğan; “Yaşananları halkımızın vicdanına bırakıyorum”

Merkezefendi Belediye Meclisi’nde gündeme gelen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi” kurulmasına yönelik gelen teklif, AK Partili ve MHP’li meclis üyelerinin ret oyu, İYİ Partili meclis üyelerinin ise çekimser oy vermesiyle kabul edilmedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, mecliste yaptığı konuşmada, teklifin manipüle edilerek başka noktalara çekilmeye çalışıldığını söyledi. Dün yaşanan bu gelişmelerin ardından Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna seslendi.

Paylaşımında, AK Partili ve MHP’li kimi yöneticilerin, “kadın” kelimesi gördükleri her yerde ürperdiklerini söyleyen Doğan, bu kişilerin kadın eşitliği adına yapılan her çalışmaya karşı LGBT diyerek ortalığı ayağa kaldırdıklarını ifade etti.

Doğan, paylaşımında ayrıca bu kişilerin her oyları düştüğünde şehit ve gaziler üzerinden siyaset yaptıklarını belirterek, “Bu arkadaşların enteresan bir huyları daha var. Sanıyorlar ki bu ülkeyi sadece kendileri sevebilir, şehit ve gaziler için sadece onlar üzülebilir, sadece onlar bir şeyler yapabilir. Arkadaşlar, bu ülke sizin tapulu malınız, bu ülke için canını verenler de sizin durmaksızın üzerlerinden siyaset yapacağız sıradan insanlar değil; bu ülkenin onuru, kahramanlarıdır. Her sıkıştığınızda, oylarınız her düştüğünde, o kutsal ruhları rahatsız etmekten vazgeçin. İşte bu yüzden kadın eşitliği adına yapılan her çalışmaya karşı, LGBTİ diyerek ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İlgili Toplumsal Cinsiyet eşitliği birimi yönetmeliğine isteyen her vatandaşımız belediyemize ait siteden kolaylıkla ulaşabilir. Bu metinden hangi akıl ve izanla iddia ettikleri sonuca ulaştıklarını anlamak mümkün değildir. Bu durumu siz değerli vatandaşlarımızın vicdanına ve taktirine bırakıyorum” dedi.