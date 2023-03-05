Başkan Şeniz Doğan deprem bölgesinde

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bir kez daha afet bölgesine giderek depremzede vatandaşları yalnız bırakmadı.

Deprem afetinin yaşandığı ilk günden bu yana belediyenin tüm imkanlarıyla gerek deprem bölgesindeki gerekse Denizli’ye gelen afetzedelerin yanında olan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bir kez daha deprem bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Kahramanmaraş ve Gaziantep’e giden Başkan Doğan’a, Merkezefendi Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Afetzedelerin acılarına ortak olan Doğan, birim müdürleri ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Doğan, Merkezefendi Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine gönderilen ve çocuklara psikososyal destek veren oyun otobüsünü de ziyaret ederek afetzede çocuklarla bir araya geldi.

“Yaralarımızı en kısa sürede iyileştireceğiz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hepimizi en derinden etkileyen deprem afetinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla buradayız. Vatandaşlarımızın yarasına bir nebze olsun merhem olabilmek, onların acılarına ortak olmak için Merkezefendi Belediyesi olarak deprem bölgesindeyiz. İlk günden bu yana depremden etkilenen birçok şehrimiz için seferber olduk. Bir kez daha çalışma arkadaşlarım ile birlikte deprem bölgesindeyiz. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Afetzedelerimizin ihtiyaçları istikametinde yardımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdürerek yaralarımızı mümkün olan en kısa sürede iyileştireceğiz” diye konuştu.