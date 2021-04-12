Başkan Osman Zolan’dan Ramazan mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm hemşerilerimin Ramazan ayını tebrik eden Başkan Zolan; "Ramazanın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Ramazan ayında paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemine işaret eden Başkan Osman Zolan; "Dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği 11 ayın sultanı ramazan, paylaşmak ve yardımlaşmak demektir. Bizlere düşen görev ise yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmaktır. Allah’ım bu mübarek ayda yapmış olduğumuz ibadetleri ve hayırları kabul eylesin" ifadelerini kullandı.

“Salgınla karşı karşıya kaldığı bu günlerde sabır ve tedbirlere uymak çok önemli”

Ramazan ayını, bu yıl da tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının etkisinde idrak etmek zorunda kalacaklarını vurgulayan Başkan Zolan; “Salgının daha fazla yayılmaması için açıklanan kurallara mutlak suretle riayet edelim. Bu musibetten bir an önce kurtulmak için bol bol dua edelim Tüm insanlığın salgınla karşı karşıya kaldığı bu günlerde sabır ve tedbirlere uymak çok önemli. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin Ramazan ayını tebrik ediyor, bu mübarek ayın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.