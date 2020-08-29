banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
İBB'den satılık turizm arazisi
İBB'den satılık turizm arazisi
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?

Başkan Osman Zolan’dan 30 Ağustos mesajı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN ZOLAN, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI. BAŞKAN OSMAN ZOLAN, “TÜRK MİLLETİ PEK ÇOK ÖNEMLİ ZAFERİNİ AĞUSTOS AYINDA KAZANDI. AĞUSTOS AYINI ZAFERLER AYI OLARAK ADLANDIRMAKTAYIZ” DEDİ.

DENİZLİ 29.08.2020, 10:26
1
Başkan Osman Zolan’dan 30 Ağustos mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Osman Zolan, “Türk milleti pek çok önemli zaferini Ağustos ayında kazandı. Ağustos ayını zaferler ayı olarak adlandırmaktayız” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Geçmişten bugüne Ağustos’un Türk milleti için zaferlerle dolu bir ay olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde büyük bir coşkuyla kutlanan Malazgirt Zaferi başta olmak üzere Ağustos ayının pek çok zafere tanıklık ettiğini belirten Başkan Osman Zolan, "Sultan Alparslan’ın 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’ndeki aynı ruh ve aynı inanç, yüzlerce yıl sonra 30 Ağustos 1922’de yine büyük bir zaferle sonuçlandı. Ağustos ayını zaferler ayı olarak adlandırmaktayız. Milletimizin geçmişte zaferlerle sonuçlandırdığı Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç Zaferi ve Sakarya Meydan Savaşı’nda olduğu gibi Türk milleti topyekun cennet vatanımıza göz koyanlara karşı birlikte ve güçlü kalmaya devam edecektir" diye konuştu.

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığındaki Büyük Taarruz Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlığına olan tutkusunu bir kez daha ortaya koymuştur." diyen Başkan Osman Zolan, mesajında şunları kaydetti; "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 26 Ağustos 1922’den başlayıp 30 Ağustos’ta sonuçlanan Büyük Taarruz, en zor şartlarda dahi necip milletimizin yeniden bağımsızlık ve özgürlük için canını dahi düşünmeden destanlar yazdığının imzasıdır. Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin timsali olan 30 Ağustos zaferi tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Bu vesilesiyle, bize bu muhteşem zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2020
İmsak 04:50
Güneş 06:21
Öğle 13:10
İkindi 16:52
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25