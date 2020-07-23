Başkan Osman Zolan, Basın Bayramını kutladı
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN ZOLAN, 24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI. BAŞKAN ZOLAN, “HALKIMIZIN DOĞRU VE TARAFSIZ HABER ALMA HAKKI İÇİN MESAİ MEVHUMU GÖZETMEKSİZİN ÇALIŞAN BASIN MENSUPLARIMIZ, 15 TEMMUZ HAİN KALKIŞMADA OLDUĞU GİBİ PANDEMİ SÜRECİNDE DE CANINI HİÇE SAYARAK GÖREVİNİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRMİŞTİR" DEDİ.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ve 24 Temmuz 1908’in Türk basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Başkan Zolan, "Toplumsal değerlere saygılı, doğru ve tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasında da en büyük güvencedir. Halkımızın doğru ve tarafsız haber alma hakkı için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan basın mensuplarımız, 15 Temmuz 2016 gecesi hain kalkışmada olduğu gibi pandemi sürecinde de canını hiçe sayarak görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki basın mensuplarımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirecek, aziz milletimizin sesi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Son yıllarda gelişen iletişim araçlarıyla birlikte doğru, güvenilir, tarafsız haber akışının çok daha büyük önem kazandığını, bu kapsamda basına büyük görevler düştüğünü vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti;
"Bu duygu ve düşüncelerle, gecesini gündüzüne katarak, her türlü zor şartlarda, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak halkın bilgilendirilmesinde önemli görev yapan kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, ebediyete intikal eden tüm basın mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum"
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