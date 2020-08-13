Başkan Osman Zolan, AK Parti’bin 19. yaşını kutladı
AK PARTİ’NİN 19’UNCU KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA AÇIKLAMALARDA BULUNAN BAŞKAN ZOLAN, “ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ YARINLARA DAHA GÜÇLÜ VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAŞIYAN AK PARTİ, UMUDUN VE BAŞARININ ADI OLMUŞ, TÜRKİYE’Yİ DÜNYADA ÇOK DAHA ÖNEMLİ VE STRATEJİK BİR ÜLKE KONUMUNA GETİRMİŞTİR" DİYE KONUŞTU.
AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Başkan Zolan, “Ülkemizi ve milletimizi yarınlara daha güçlü ve güvenli bir şekilde taşıyan AK Parti, umudun ve başarının adı olmuş, Türkiye’yi dünyada çok daha önemli ve stratejik bir ülke konumuna getirmiştir" diye konuştu.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Zolan, 14 Ağustos 2001 tarihinin, Türk siyasi ve demokrasi tarihinin mihenk taşlarından biri olduğunu söyledi. AK Parti’nin sadece Türkiye açısından değil dünya üzerinde de pek çok siyasi harekete örnek nitelikte eser ve siyasi birikim kazandırdığına dikkat çeken Başkan Zolan, "14 Ağustos 2001’de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘kimsesizlerin kimsesi’ şiarıyla yola çıkan partimiz, her seçimde başarılarını katlayarak artırmıştır. Bu kutlu yolculukta, nice hizmet ve yenilikle Türkiye’ye çağ atlatan partimizin 19’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.
“AK Parti umudun ve başarının adı olmuştur”
Başkan Zolan, Türkiye’de ezber bozan, milletin egemenliği üzerinde vesayetleri ortadan kaldıran AK Parti’nin hayata geçirdiği yatırımlar, yenilik ve benzersiz icraatlar, hizmet destanları ile özdeşleştiğine dikkat çekti. Başkan Zolan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girip, teveccühüne mazhar olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yol arkadaşlarına şahsım ve ülkem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin ve milletimizi yarınlara daha güçlü ve güvenli bir şekilde taşıyan AK Parti, umudun ve başarının adı olmuş, Türkiye’yi dünyada çok daha önemli ve stratejik bir ülke konumuna getirmiştir" diye konuştu.
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