Başkan Örki’den şehitler için başsağlığı mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Gara’da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde 13 kişinin şehit edilmesi ile ilgili mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Masumları katleden alçak terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edilen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK’nın sözde üs bölgesi Gara’ya 10 Şubat’ta başlatılan harekat sona erdi. Harekatta 53 terörist etkisiz hale getirilirken, bir mağarada tutulan 13 kişi hain terör örgütü tarafından şehit edildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, haince şehit edilen vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayımladı. Masum ve silahsız 13 vatandaşımızın şehit edildiklerini üzülerek öğrendik diyen Başkan Örki, mesajında “Böylece PKK’nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekâtın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir. Masumları katleden alçak terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edilen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. PKK ve onun destekçilerine lanet olsun! Milletimizin başı sağ olsun” dedi.