Başkan Örki’den Pamukkaleli TOGG paylaşımı

Cumhuriyet’in 99. Kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya duyurulan Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un “Pamukkale” rengi en çok beğenilen oldu.

Fikri yüzde 100 Türkiye’mize ait olan yerli otomobilimiz TOGG’un tanıtımı Cumhuriyet’imizin 99. Kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Tüm dünyanın merakla beklediği araçlarda Pamukkale detayı büyük ilgi gördü. Pamukkale travertenlerinin muhteşem beyazı Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a ilham verdi ve C SUV modelinin 6 renginden birine "Pamukkale" adı verildi. Konu ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki sosyal medya hesabından “Pamukkaleli TOGG” paylaşımı yaptı. TOGG’un renklerinden birine adı verilmesinden sonra “Pamukkale” sosyal medyada ‘trending topic’ anlamına gelen tt oldu. Aralarında bakanlar, siyasiler ve birçok vatandaşın da bulunduğu kişiler tarafından “Pamukkale” en çok beğenilen sekment olarak dikkat çekti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye’nin yeni yüzyılında yollarda olacak TOGG’a bembeyaz travertenleriyle Pamukkale’nin ilham vermesinin onurunu yaşadıklarını ifade ederek, “85 milyonun ortak gururu olan Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un C SUV modeli ‘Pamukkale’ rengiyle milletimizin huzuruna çıktı. Pamukkaleli TOGG Türkiye’mizin yollarına çok yakışacak. Ülkemizin 100. Yaşında bu büyük onura layık gören asrın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a saygılarımı sunuyorum” dedi.