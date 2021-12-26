Başkan Örki’den milli şairi anma mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Başkan Örki “Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki anma mesajı yayımladı. Türk milletinin bağımsızlığa olan tutkusu eserlerinde yer alan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle andığını ifade eden Başkan Örki, “Ülkemizin milli mücadele içinde yer aldığı o zor günlerde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Türk Milleti’nin dirilişinin ve şahlanışının temelini oluşturan eserleri kaleme almıştır. O eserlerin en önemlisi de Milli Marşımız olan İstiklal Marşı. Bugün hala büyük bir coşkuyla her zaman söylediğimiz Milli Marşımız milletimizin hislerini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda Türk edebiyatının yetiştirdiği en büyük şairlerimizden olan Mehmet Akif Ersoy’un fikirlerini ve eserlerini yaşatmak bizlerin en önemli görevidir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un başta İstiklal Marşı olmak üzere tüm eserlerini geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin okuyup kılavuz olarak görmesini sağlamalıyız. Pamukkale Belediyesi olarak Milli Şairimizin anısına Forum Çamlık AVM’de milli şairimizin eserlerinin yer aldığı sergi açtık. 3 gün boyunca açık kalan sergimize gösterdikleri ilgi için kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Bu düşüncelerle Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 85’inci yılında, saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.