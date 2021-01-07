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Başkan Örki’den Kazıkbeli Savaşı mesajı
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 873 yıl önce Denizli’de yaşanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı ile ilgili anma mesajı yayımladı.
DENİZLİ 07.01.2021, 12:03
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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 873 yıl önce Denizli’de yaşanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı ile ilgili anma mesajı yayımladı.Pamukkale ilçe sınırları içinde yer alan Cankurtaran’da 1148 yılında yaşanan Kazıkbeli Savaşı’nın 873. Yıl dönümünde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bir mesaj yayımladı. Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı Türklerin zaferi ile sonuçlanan önemli zaferlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Örki, “Türk tarihi açısından bu ve benzeri zaferlerin önemi büyük. Kazıkbeli Savaşı 7 ile 8 Ocak 1148’de ilçemizin Cankurtaran mevkiinde başlayıp Acıpayam ovasına açılan geçitte yapılmış ve aziz milletimizin zaferi ile sonuçlanmış. Bu savaş II. Haçlı Seferine karşı kazanılan zaferlerden biri olarak tarihe geçmiştir. Kazıkbeli Savaşı bugün bu cennet vatanda huzur içinde yaşamamızın temelinin atılmasına neden olmuştur. Atalarımız bu savaşlarla Anadolu’nun bizlere vatan olmasını sağlamıştır. Bu vesile ile başta bu savaşta şehitlik mertebesine ulaşmış olan atalarımız olmak üzere, vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.
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