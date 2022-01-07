Başkan Örki’den Kazıkbeli savaşı mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kazıkbeli Savaşı’nın 874. Yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Tarihi başarılarla dolu bir ecdadın evlatları olarak, bizlerde vatanımıza, bayrağımıza ilelebet sahip çıkacağız” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 874 yıl önce Denizli’de yaşanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük rol oynayan savaşlardan biri olan Kazıkbeli Savaşı’nın yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Pamukkale ilçesinin Cankurtaran Mahallesi’nde 1148 yılında zaferle sonuçlanan Kazıkbeli Savaşı’nın, sadece Denizlililer için değil Türk Milleti içinde çok önemli dönüm noktalarından biri olduğuna değinen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, zaferin 874. yıldönümünde yayımladığı mesajında şunları kaydetti: “Türk Milleti’nin şanlı tarihi altın harflerle yazılmış zaferlerle doludur. 1148 yılındaki Kazıkbeli Savaşı’da bu zaferlerden biridir. Bu zaferin hem ilçemiz sınırları içinde gerçekleşmesi hem de Anadolu’nun Türk Yurdu olmasında büyük rol oynaması açısından çok önemlidir. 7-8 Ocak 1148’de ilçemizin Cankurtaran mevkiinde başlayıp Acıpayam ovasına açılan geçitte yapılan Kazıkbeli Savaşı, II. Haçlı Seferine karşı kazanılan zaferlerden biri olarak tarihe geçmiştir. Şanlı tarihimizin zaferlerinden biri olan Kazıkbeli Savaşı’nın 874. yıldönümünde, başta bu savaşta şehitlik mertebesine ulaşmış olan atalarımız olmak üzere, vatan, bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.