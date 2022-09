Başkan Örki, zabıtalarla bir araya geldi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Zabıta Teşkilatı’nın 196. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Belediye Başkanı Avni Örki, “Bir ilçedeki mutluluk, huzur, düzen, tertip belediyelerin içerisinde bulunan zabıtaların görevlerini yapması sayesinde tesis edilir” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 1-7 Eylül tarihleri Zabıta Haftası’nı da içine alan Zabıta Teşkilatı’nın 196. kuruluş yıl dönümünde Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Zabıta Ekibinin, belediyenin adeta vitrini gibi olduğunu belirten Başkan Örki, “Belediyelerin en önemli parçalarından bir tanesi zabıtadır. Bir ilçedeki mutluluk, huzur, düzen, tertip belediyelerin içerisinde bulunan zabıtaların görevlerini yapması sayesinde tesis edilir” diyerek özveriyle ve iyi niyetle görev yapan zabıta ekibine teşekkür ederek, haftalarını kutladı.

196 yıllık köklü bir kuruluş

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Zabıta Müdürlüğü ziyaretinde, zabıta ekibinin 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kanunların ve yönetmeliklerin belirlediği yetkiler çerçevesinde görevini layıkıyla yerine getirmekle yükümlü olduğunu hatırlatarak, “Mutluluğu ve huzuru tamamen herkesin istediği gibi davrandığı bir düzen biçimi kabul edersek, hata yapmış oluruz. Böyle bir düzen aslında düzensizliktir ve büyük sorunlara gebedir. Ancak belediyemizin, özellikle zabıta ekiplerinin varlığı ilçe ve illerde yerel yönetimlerin toplumun o huzur ve refahını tesis etmek açısından çok önemli. Biz zabıtamız ile düzeni, tertibi, birbirimize olan saygıyı, hukuk ve yönetmelik kurallarının uygulanmasını sağlamış oluyoruz. Aslında her bir kural vatandaşımızın mutluluğunu hedeflemiştir. Sizler zabıta arkadaşlarımız bu yüzden bizler için çok önemli bir yere sahipsiniz. 196 yıl öncesinden bu tarafa bu teşkilatın varlığını sürdürüyor olmasının altında yatan en önemli sebeplerden birisi de budur. Belediyemizin Zabıta ekibi olarak, mesai arkadaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Halka görünen yüzümüz sizsiniz. Sizler nezdinde, 196 yıllık köklü bir geçmişe sahip, ülkemizin her bir köşesinde fedakârca görev yapan Zabıta çalışanlarının Zabıta Haftası’nı kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.