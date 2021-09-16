banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı

Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’ye altın madalya kazandıran Goalball Milli Takımı’nın Denizlili sporcusu Şeyda Nur Kaplan’ı ağırladı.

DENİZLİ 16.09.2021, 12:16
Başkan Örki şampiyon sporcuyu ağırladı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’ye altın madalya kazandıran Goalball Milli Takımı’nın Denizlili sporcusu Şeyda Nur Kaplan’ı ağırladı.

Ülkemizi Tokyo’da düzenlenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda temsil eden ve altın madalya alarak gururlandıran Goalball Kadın Milli Takımı sporcusu Denizlili Şeyda Nur Kaplan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette şampiyon sporcuya antrenörü Hüseyin Atmaca da eşlik etti. Kazandığı altın madalya ile birlikte Başkan Örki’ye konuk olan Şeyda Nur Kaplan, olimpiyatlarda tüm dünyaya İstiklal Marşı’nı dinlettiklerini ifade ederek, “Çok önemli bir başarıya imza attık. Ülkemizi bu büyük organizasyonda başarıyla temsil edip, altın madalya kazandığımız için çok mutluyum. Bu mutluluğumu değerli başkanımızla paylaşmak istedim” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, Denizlili bir sporcunun en büyük organizasyon olan olimpiyatlarda altın madalya kazanmasının gururunu tüm ülkeyle birlikte yaşadıklarını belirterek, “Goalball Milli Takımızın bu büyük başarısında Denizlili kardeşimiz Şeyda Nur’un da yer alması bu gururu daha farklı yaşamamıza neden oldu. Kendisini ve milli takımımızı kutluyorum. Başarı için disiplin ve güç gerekir. Bunun yanında profesyonel antrenör ile birlikte alınan yolun sonu bu tür güzel ve büyük başarılar oluyor. Daha çok genç bir sporcu olan Şeyma Nur’un adının ileride spor salonlarına verildiği görmek en büyük arzumuz. Bu büyük başarı ve bizlere yaşattığın gurur için teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Örki ziyaret sonunda Şeyda Nur Kaplan’a çeşitli hediyeler verdi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0