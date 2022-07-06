Başkan Örki, şampiyon güreşçiyle bir araya geldi

Pamukkale Belediyespor’un başarılı güreşçisi 14 yaşındaki Beytullah Sarı, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile bir araya geldi. Başkan Örki, “Genç pehlivanımız, katıldığı her er meydanından başarıyla çıkmasını biliyor. Son olarak Kırkpınar’da 198 rakibi arasında tozkoparan boyunda altın madalya kazandı” dedi.

Geçen hafta sonunda Edirne’de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde tozkoparan boyunda altın madalya kazanan, Pamukkale Belediyesporlu Beytullah Sarı ve beraberindeki antrenör ve yöneticilerden oluşan heyet Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’yi makamında ziyaret etti. 14 yaşındaki genç sporcu, Kırkpınar Er Meydanı’nda kazandığı altın madalya sevincini Başkan Örki ile paylaştı.

“Yıllar sonra gelen eKırkpınar şampiyonluğu”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Belediyespor’un genç pehlivanı Beytullah Sarı ile antrenörü Yusuf Alver’in ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Ata sporumuz yağlı güreşin zirvesi kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden Denizli’mize yaklaşık 40 yıldır şampiyonluk gelmemişti. Pamukkale Belediyespor’umuzun pehlivanı daha 14 yaşında ve bizlere büyük bir gurur yaşattı. Tozkoparan boyunda Er Meydanı’ndan altın madalya ile döndü. Sezon başından bu yana tüm güreş müsabakalarından birincilikle dönüyordu. Kırkpınar’daki başarısı bizleri aslında şaşırtmadı. O kendisine inandı, biz de genç pehlivanımıza. Gençlerimizin böyle spor dallarında aldıkları başarılar bizleri hep mutlu ediyor. Pamukkale Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza verdiğimiz desteğin böylesi güzel başarılara dönüştüğünü görmek gurur verici. Beytullah Sarı’ya ve diğer tüm sporcularımıza desteğimiz devam edecek. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.