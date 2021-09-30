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Başkan Örki sağlık için ailesiyle birlikte pedal çevirdi

Bu yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Pamukkale Belediyesi’nin katkılarıyla bisiklet turu düzenlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ailesiyle sağlık için pedal bastı.

DENİZLİ 30.09.2021, 09:34
Başkan Örki sağlık için ailesiyle birlikte pedal çevirdi

Bu yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Pamukkale Belediyesi’nin katkılarıyla bisiklet turu düzenlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ailesiyle sağlık için pedal bastı.

Toplumda hareketlilik bilincini oluşturup halkı spora teşvik etmek amacıyla Avrupa Birliği ülkelerinde geleneksel olarak her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında “Avrupa Spor Haftası” olarak kutlanıyor. Bu hafta çerçevesinde Pamukkale Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “Avrupa Spor Haftası Bisiklet Turu” düzenlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki etkinliğe eşi Dr. Nur Örki ve çocukları ile katıldı. İncilipınar Parkı’nda bir araya gelen bisikletliler, İstiklal Caddesi üzerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar sağlık için pedal çevirdi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, farkındalık oluşturmak için bu etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, “Hareketliliğin önemine dikkat çekmek için düzenlenen bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ederim. Bisikletin ulaşım aracı olarak ilimizde daha çok kullanır hale gelmesini diliyoruz. Amacımız bisiklet kullanmayı yaygınlaştırmak. Denizlili bisikletçiler bu konuda örnek oluyor. Trafikte bulunan otomobil sürücülerinin bisikletlileri gördüklerinde saygılı davranmalarını istiyoruz” dedi.

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