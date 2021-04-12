Başkan Örki, “Ramazan ayı Yüce Allah’ın bizlere lütfettiği büyük bir nimettir”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mübarek Ramazan ayı ile ilgili olarak mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının tüm İslam alemine sağlık, bereket ve huzur getirmesini dilerim” dedi.

İslam aleminin mübarek 3 aylar olarak nitelendirdiği zaman dilimlerinin sonuncusu olan Ramazan ayı ile ilgili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bir mesaj yayımladı. Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluştur diyen Başkan Örki, “Ramazan ayı; barış, kardeşlik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yayıldığı manevi bir atmosfer ve Yüce Allah’ın bizlere lütfettiği büyük bir nimettir. On bir ayın sultanını bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Müslümanlar olarak mahzun ve kederli olarak karşıladık. Çünkü dünyamız hala korona virüs pandemisi ile mücadele etmeye devam ediyor. O nedenle önceki yıllardaki Ramazan aylarındaki geleneksel iftar ve sahur sofralarında ve teravih namazlarında vatandaşlarımızla bir arada olamıyoruz. Bunun burukluğunu yaşıyoruz. Sahurun bereketini, iftarın sevincini, teravihin coşkusunu, mukabelenin huzurunu ve Ramazan’ı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği bu yıl da evlerimizde yaşayacağız. Rabbim gelecek yıllardaki Ramazan aylarında bu güzellikleri yaşamayı nasip etsin. Onun için korona virüsle mücadele için gerekli olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermeye devam etmeliyiz. Yardımlaşma ve dayanışma zamanı olan 11 ayın sultanı Ramazan ayının başta Pamukkaleli vatandaşlarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimize ve İslam alemine sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.