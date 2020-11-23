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Başkan Örki; “Öğretmenler, bir meşale gibi toplumları aydınlatan fedakar neferlerdir”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her yıl 24 Kasım’da kutlanan Öğretmenler Günü ile ilgili olarak bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Öğretmenler, gelecek nesillerin yetişmesinde, değerlerin yarınlara aktarılmasında bir meşale gibi toplumları aydınlatan fedakar neferlerdir” dedi.

DENİZLİ 23.11.2020, 13:31
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Başkan Örki; “Öğretmenler, bir meşale gibi toplumları aydınlatan fedakar neferlerdir”
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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her yıl 24 Kasım’da kutlanan Öğretmenler Günü ile ilgili olarak bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Öğretmenler, gelecek nesillerin yetişmesinde, değerlerin yarınlara aktarılmasında bir meşale gibi toplumları aydınlatan fedakar neferlerdir” dedi.

Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul ettiği 24 Kasım ülkemizde her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu günle ilgili mesaj yayımladı. Öğretmenliğin fedakarca yapılan bir meslek olduğunun altını çizen Başkan Örki, “Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de her söyleminde öğretmenlik mesleğinin önemine değinmiştir. Eğitim, geleceğimizi doğru bir şekilde inşa etmemize imkan sağlayan en önemli meslektir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmemiz ve yarınlara güvenle bakabilmemiz için öğretmenlerimiz fedakarca görevlerini yerine getirmektedir” dedi.

“Öğretmenler, bir meşale gibi toplumları aydınlatan fedakar neferlerdir”

Başkan Örki, “Öğretmenler, gelecek nesillerin yetişmesinde, değerlerin yarınlara aktarılmasında bir meşale gibi toplumları aydınlatan fedakar neferlerdir. Ülkemizin uluslararası alanda daha da güçlü bir şekilde temsil edilmesi, hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Bunu sağlamak için; geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz çocuklarımızın, nitelikli bir eğitim alması ve her birinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda donanımlı olarak yetişmesi en öncelikli hedefimizdir. Bu düşüncelerle başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevleri başında şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, bu kutsal görevi layıkıyla icra etmek adına çalışan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” diye konuştu.
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