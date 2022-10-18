Başkan Örki milli sporcuları ağırladı

Pamukkale Belediyespor Kulübü’nün geçen ay şampiyonluk ve önemli derece elde eden milli sporcuları, Belediye Başkanı Avni Örki’yi makamında ziyaret ederek, başarılarını paylaştılar.

Pamukkale Belediyespor Kulübü milli sporcularından Kick Boks’ta Dünya 8.si olan Ahmet Burak Canbeldek, Avrupa’da şampiyon olan Bocce Milli Takım’da yer alan Merve Karakaya, yine Bocce’de Avrupa 5.si olan Ziya Yılmaz ve antrenörler Bülent Sevinç ile Zekai Doruk, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’yi makamında ziyaret ettiler.

“Pamukkale denince akla sporda gelsin”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kendilerinin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Belediyemiz spor kulübü çatısı altında olan sporcularımızın başarılarını duydukça gururlanmamak elde değil. Hedefimiz, Pamukkale denince sadece turizm, tarım değil sporunda akla gelmesiydi. Başardığımızı görmek mutluluk verici. 15 farklı branşta 317 sporcumuz var. Bunlardan 8 branşta 26 sporcumuz milli takımda. Ne güzel ki, dünyanın en güzel ilçelerinden biri olan Pamukkale’mizin adı sporda da başarıyla anılmaya başlandı. Geçen haftalarda Dünya ve Avrupa şampiyonlukları alarak bizleri gururlandırarak, bugün başarılarını bizlerle paylaşan genç sporcularımız nezdinden tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Pamukkale Belediyesi olmasaydı, bu başarılara ulaşmak zordu”

Sporcular Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye desteklerinden dolayı teşekkür edip, azimle çalışmalara devam ederek hem Pamukkale’nin hem de Türkiye’nin adını başarıyla duyurmaya devam edeceklerini ve Pamukkale Belediyesi sayesinde her şeyi başardıklarını söyledi.