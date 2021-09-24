Başkan Örki, Kıbrıs’ta

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, encümen üyesi olarak görev yaptığı Akdeniz Belediyeler Birliği heyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Örki, çeşitli temas ve ziyaretlerle birlikte Akdeniz Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında Belediyeler Arası İşbirliği-Kardeşlik Protokolü İmza Töreni’ne de katıldı.

Akdeniz Belediyeler Birliği heyeti bir dizi ziyaret ve temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Akdeniz Belediyeler Birliği Encümen Üyesi olarak görev yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de heyette yer aldı. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığındaki heyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ömer Cihan ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç’u ziyaret etti. Yavru vatanda Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Belediyeler Arası “İşbirliği - Kardeşlik Protokolü” de imzalandı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın video konferans aracılığıyla katıldığı törende KKTC Başbakanı Ersan Saner, KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren, KKTC Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başşehri de yer aldı. “İşbirliği-Kardeşlik Protokolü” Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile KTBB Başkanı Mahmut Özçınar tarafından imza altına alındı.

"Kıbrıslı dostlarımıza teşekkür ederim"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Encümen Üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin yavru vatan Kıbrıs temaslarında yer aldığını belirterek, “Akdeniz Belediyeler Birliği ile KKTC Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında önemli bir anlaşma imza altına alındı. Çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunduğumuz Kıbrıs’taki görüşmeler çok verimli geçti. Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü başta olmak üzere bu programı organize eden herkese ve ev sahipliği için Kıbrıslı dostlarımıza teşekkür ederim” dedi.