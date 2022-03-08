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Başkan Örki kadın personelleri unutmadı

Pamukkale Belediyesi, her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili olarak özel bir program hazırladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Kadınlar el attıkları her işte büyük başarılara imza atıyor. Bir kadın isterse başaramayacağı şey yok. Bir kadın mutlu ise bir aile mutludur, bir aile mutlu ise toplum mutludur” dedi.

DENİZLİ 08.03.2022, 16:53
Başkan Örki kadın personelleri unutmadı

Pamukkale Belediyesi, her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili olarak özel bir program hazırladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Kadınlar el attıkları her işte büyük başarılara imza atıyor. Bir kadın isterse başaramayacağı şey yok. Bir kadın mutlu ise bir aile mutludur, bir aile mutlu ise toplum mutludur” dedi.

Pamukkale Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili olarak özel bir program düzenledi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda gerçekleşen ve katılımın yoğun olduğu etkinlikte “Tarihin İlklerine İmza Atan Türk Kadınları Fotoğraf Sergisi” ve Pamukkale Belediyesi tarafından açılan el sanatları kursunda ortaya çıkan el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği stantlar açıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki etkinliğe eşi Dr. Nur Örki ile birlikte katılarak, ilk olarak sergiyi gezdi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, etkinlik öncesinde ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikalarından birinde kadın çalışanları ziyaret ettiğini belirterek, “Kadınlarımız her yerde. Kadınlarımızın el attığı her iş güzelleşiyor. Denizlili kadınlarımızın işlediği, katladığı havlular dünya ülkelerine gidiyor. Yani Denizlili kadınlarımızın başarılı işleri tüm dünyaya yayılıyor. Siz kadınlarımızın azmini, çalışma gücünü görüyoruz” dedi.

“Kadın mutluysa, toplum mutludur”

Başkan Örki, Türk kadınının hem Cumhuriyet öncesi hem de Cumhuriyet sonrası her zaman çok önemli bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Kadınlarımız ne zaman gerekli olsa o zaman toplumda üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır. Türk kadını, vatan savunması için yeri geldiğinde canını bile hiçe saymıştır. Hem Türk hem de İslam Tarihi yazılırken hep ön saflarda yer alan kadınlarımız bugün ise üretimde önemli bir yere sahip olan ilimizdeki başarılara imza atmaya devam ediyor. 1920’li yıllarda kadınlarımız doktor, bakan, gazeteci, tiyatrocu hatta ve hatta jet pilotu olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada diğer medeniyetlerden çok daha üst seviyelerde haklara sahip bir toplumuz. Türk toplumunda kadın hep baş tacı olmuştur. Bir toplumda kadın güçlüyse, kadının yeri üst seviyelerde ise o toplum başarılı olur. Ancak, kadın güçsüz ise o medeniyetin yükselmesi imkânsızdır. Tabi ki öncelikle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi kendisini ilimle irfanla yetiştirmiş bir kadın olmak zorundayız, öncelikle o vazifeyi yapıyor olmalıyız. En önemlisi de, bir kadın mutlu ise bir aile mutludur, bir aile mutlu ise toplum mutludur. Bu düşüncelerle, bu vatan uğruna şehit olan kadınlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Başta yine şehitlerimizin anneleri, kız kardeşleri, eşleri olmak üzere vatan uğruna canını verecek yiğitleri yetiştirdikleri için her birisine minnetlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesileyle Dünya’da kadınların mutlu olduğu, hiçbir kadının şiddete, tacize uğramadığı nice güzel günler sizinle olsun diyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

“Kabuğunu kıranlar” söyleşisi gerçekleşti

Pamukkale Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Dilek Çetintaş tarafından “Kabuğunu Kıranlar” konulu söyleşi gerçekleşti. Ardından, Pamukkale Üniversitesi Şiir Topluluğu tarafından kadın temalı şiirlerin seslendirildiği etkinlikte, Pamukkale Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Hayal Perdesi Oyuncuları tarafından bir kadının doğumundan ölümüne kadar ki yaşam sürecinde karşılaştığı zorlukları konu alan tiyatro gösterisi sunuldu. Pamukkale Belediyesi orkestrası ise şarkılarını kadınlar için seslendirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, etkinlik sonunda Doç Dr. Dilek Çetintaş’a, Pamukkale Üniversitesi Şiir Topluluğu üyelerine, Pamukkale Üniversitesi Tiyatro Topluluğu oyuncularına plaket takdim etti. Etkinlik çıkışında da, tüm katılımcı katılanlara günün anısına menekşe hediye etti.

Başkan Örki kadın personelleri unutmadı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Pamukkale Belediyesi’nde çalışan kadın personelleri unutmadı. Başkan Örki, belediyenin ana yerleşkesi ile ek binalarında çalışan kadın personelleri tek tek ziyaret ederek günün anısına hediyeler takdim etti. Meclis salonunda kadın çalışanların istek ve taleplerini de dinleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemize hizmet ederken, belediyemizde görev yapan tüm kadın çalışanlarımızın çok güzel işlere imza attıklarına bizzat şahit oluyoruz. Kadın çalışanlarımızın özverili çalışmaları için her birinizi ayrı ayrı kutluyor ve bir erkek olarak sizleri ayakta alkışlıyorum. Pamukkale Belediyemizin yapmış olduğu güzel işlerde imzası olan kadın çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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