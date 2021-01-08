Başkan Örki; “Gazetecilik mesleği hem zor hem de kutsal bir görev”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Gazeteciler halkın doğru habere ulaşması adına önemli bir görev üstleniyor. Biz bu meslek mensuplarının her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ülkemizde 1961 yılından beri her yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili mesaj yayımladı. “Gazetecilik mesleği hem zor hem de kutsal bir görev” diyen Başkan Örki, “Basın halkın doğru habere ulaşması adına çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Özellikle günümüzde gazetecilik büyük öneme sahip. Doğru bilgileri en hızlı biçimde topluma ulaştırmak için bu mesleği yapan gazeteci arkadaşlarımızın ne kadar fedakarca çalıştıklarını biliyorum. Pamukkale Belediyesi olarak yapılan hizmetlerin kamuoyuna duyurulması adına büyük öneme sahip olan gazetecilerimizin imkanlar dahilinde yanında olmaya gayret ediyoruz. Basın mesleğinin tüm mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.