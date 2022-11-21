Başkan Örki 20 Kasım’da çocuklarla bir araya geldi

Denizli Pamukkale Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili özel bir etkinlik düzenledi.

Pamukkale Belediyesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından imzalanan ’Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 33. yılında kutlanan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili olarak Pamukkale Üniversitesi, AFAD ve Kızılayında katkılarıyla özel bir etkinlik düzenledi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda düzenlenen etkinliğe ilçede bulunan okullardan öğrenciler katıldı. Gün boyu süren etkinlik için açılış töreni düzenlendi. Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, törende yaptığı konuşmada Pamukkale Belediyesinin eğitim konusunda çok önemli desteklerinin olduğunu ifade ederek, “Çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı davranış gösteren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ediyorum. Kendilerine bu konuda minnettarım. Okullarda da çocuk hakları konusunu işliyoruz. Her insan gibi çocukların da yaşama, eğitim, sağlık ve beslenme gibi hakları var. Bu konuda eğitim camiası olarak gereken ne varsa yapıyoruz. Bu özel günde çocuklarımızı unutmayan ve özel etkinlik yapan başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Çocuklar bizim her şeyimiz”

Pamukkale Belediyesi’ni yönetirken geleceğimizin teminatı olan çocukları dinlediğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “1989 yılında tüm dünya ülkeleri çocukların haklarını güvence altına alan imzayı attılar. O günden sonra 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaya başladı. Sizler bizim geleceğimiz, umudumuz, her şeyimizsiniz. Sizlere daha güzel bir Pamukkale bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye hizmetlerimizi sizin fikirlerinizi de alarak hazırlıyoruz. Sadece oyun oynamanız için parklar yapmıyoruz. Koronavirüs döneminde uzaktan eğitim için tablet gerekli oldu, Pamukkale Belediyesi olarak binlerce öğrencimize tablet temin ettik. İlçemizde okula ihtiyaç var dendi, 2 adet okulu birden inşa edip eğitime kazandırdık. Anaokulu ihtiyaç olan mahallerde yapılan tadilatlarla 5 anaokulu oluşturduk. Okullarla ilgili gelen tüm talepleri hızlıca yerine getiriyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nüz ve sizleri yetiştiren öğretmenlerinizin de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan çocuklar dans ve masal atölyelerinde doyasıya eğlendi. Ayrıca etkinlik çerçevesinde Kızılay tarafından “Sağlık Hakkı”, AFAD’ın açtığı “Yaşama Hakkı”, PAÜ Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nün açtığı “Oyun Hakkı”, PAÜ Sosyal Bilimler Topluluğu’nun hazırladığı “Düşünce Özgürlüğü Hakkı”, PAÜ Rönesnas Sanat Topluluğu’nun açtığı “Her Çocuk Eşittir” ve Çocuk Üniversitesi tarafından “Bilgilendirme” stantları ile çocuklar bilgilendirildi. Pamukkale Belediyesi tarafından oluşturulan dilek ağacına çocuklar yapılmasını istedikleri konuları yazarken, çizgi film kahramanlarının yer aldığı stantlar da büyük ilgi gördü. Yine etkinlik çerçevesinde yüz boyama, ebru ve resim stantları ise çocukların farklı bir gün geçirmesini sağladı. Başkan Örki de stantlarda çocuklarla bir araya gelerek, yaptıkları çalışmaları inceledi.