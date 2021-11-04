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Başkan Memişoğlu, “Biz ev tekstili şehriyiz”

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, bu yıl birincisi düzenlenen DESIGN 1. Ev ve Banyo Tekstili Yarışması’nın toplantısında Denizli’nin tasarım kenti olması üzerinde devam ettiklerini belirterek, “Birçok dış giyimci ham bezini Denizli’den alıyor” dedi.

DENİZLİ 04.11.2021, 13:32
Başkan Memişoğlu, “Biz ev tekstili şehriyiz”

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, bu yıl birincisi düzenlenen DESIGN 1. Ev ve Banyo Tekstili Yarışması’nın toplantısında Denizli’nin tasarım kenti olması üzerinde devam ettiklerini belirterek, “Birçok dış giyimci ham bezini Denizli’den alıyor” dedi.

Denizli İhracatçılar Birliği’nin, geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği yarışmada finale kalan 20 finalistin tasarımları sergilenmeye başladı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte tasarlanan tasarımların bugün jüri üyelerinin seçimiyle finali yapılacak. Seçimden önce DESIGN 1. Ev ve Banyo Tekstili Yarışması’nın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda DENİB Yönetim Kurulu, DENİB Tasarım Yarışması Komite Üyeleri ve yarışma jüri üyeler yer aldı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu yaptığı konuşmada Denizli’nin tasarım kenti olması üzerinde devam ettiklerini belirterek, yarışma sayesinde ürünlerin kolayca pazarlanacağını ifade etti.

“Bir çok dış giyimci ham bezini Denizli’den alıyor”

Yarışma hakkında bilgi veren Başkan Memişoğlu, yarışmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Ev ve banyo tekstili tasarım yarışması, öğrenciyi, tasarımcıyı ve sanayiciyi bir araya getiriyor. Dün aldığımız sayılara göre güzel bir ziyaretçi grafiği oluşmuş. İnşallah akşama kadar açık bir şekilde devam ederek finalini yapacağız. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Öğrencilerin ve tasarımcıların tasarımlarını hayata geçiriyoruz. Bu göründüğünden zor bir iş. İnşallah firmalar bu ürünlerini müşterilerine sunacaklar. Markalaşma ve katma değer ihracattan bahsediyoruz. Marka ve moda tasarım aynı şey. Bu yaptığımız yarışmayla da Denizli’yi tasarım kenti yapması üzerinde devam edeceğiz. Burada ev ve banyo tekstili yarışması çok öneli. Bir çok dış giyimci ham bezini Denizli’den alıyor. Biz ev tekstili şehriyiz. Jürilerimizin arasında tasarımcı, bu malı alıp satan, ihracatçılarımız, üreticilerimiz, medya var ve bu şekilde objektif bir seçim olacak” dedi.

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