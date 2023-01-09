Başkan Kepenek’ten final gibi maça davet

1 mağlup eden Honazspor’u tebrik eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, önümüzdeki hafta oynanacak final niteliğindeki maça taraftarı davet etti.

Denizli Sezai Sakin 1 Amatör Ligi A Grubu takımlarından Honazspor, zorlu Pamukkalespor deplasmanında 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Play-Off’a 1 hafta kala alınan galibiyet, kentte coşkuyla karşılandı.

Honazspor’u aldığı önemli galibiyet için tebrik eden Başkan Yüksel Kepenek, “Play-Off’a bir kala bugünkü Pamukkalespor maçından da 2-1’lik galibiyetle dönen Honazspor Kulübümüzün tüm kıymetli oyuncularını, teknik ekibini, malzemecisini ve Kulüp Başkanımızı tebrik ediyor, bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta oynanacak final niteliğindeki Gürpınarspor maçına tüm taraftarlarımızı ilçe stadyumuna bekliyoruz. Honaz’ımızı her alanda olduğu gibi sporda da geliştirmeye ve başarılar elde ederek temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.