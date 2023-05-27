Başkan Kepenek; “Ülkemizin geleceğini birlikte değiştirelim”

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri için vatandaşları sandığa ve oylarına sahip çıkmaya davet etti.

CHP’li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin bir referandum olduğunu belirterek tüm vatandaşları sandığa ve oylarına sahip çıkmaya davet etti. Başkan Kepenek, “Türkiye’nin geleceğini gelin birlikte değiştirelim” dedi.

“Oyumuzu demokrasiden yana kullanacağız”

28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turun bir referandum olduğunu belirten Honaz Belediye Başkanı Kepenek, “Ülkemizin geleceğine yön verecek seçimlere saatler kaldı. Tüm vatandaşlarımızı ülkemizin geleceğine yön verecek 28 Mayıs seçimleri için sandığa davet ediyorum. İşimiz sadece oy kullanmak ile bitmiyor. Oyumuzu kullandığımız sandıklara sahip çıkmamız da gerekiyor. Bizler oyumuzu demokrasiden yana kullanacağız. Alın terinden yana oy kullanacağız. Türkiye için oy kullanacağız. Ülkemiz için emek harcayandan yana oy kullanacağız. Türkiye’nin geleceğini hep birlikte değiştirelim. Güzel bir Türkiye’yi inşa edelim. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun, bereketin olduğu bir Türkiye’yi yeniden inşa edelim diye sandığa gidin” şeklinde konuştu.