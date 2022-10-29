Başkan Kepenek, Karaçaylılara çifte bayram yaşattı

Honaz Belediyesi Karaçay Sosyal Tesisi için Honaz’ın Karaçay Mahallesi’nde açılış töreni düzenledi. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, yatırımların devam edeceğini belirterek “Honazlılara, Karaçaylılara çifte bayram yaşattık. Söz verdik yaptık” dedi.

Honaz Belediyesi’nin Karaçay Mahallesi’ndeki sosyal tesisi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Honazlı ve Karaçaylı vatandaşlar katıldı.

Törende ilk sözü alan Karaçay Mahalle Muhtarı Hasan Acar, başta Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çok güzel bir açılışı, çok özel ve anlamlı bir günde yapıyoruz. Kepenek Başkanımızı böyle bir tesisi kazandırdığı için kutluyorum. Belediye Başkanlığı zor bir iştir. 7’den 7’e herkese hizmet ediyoruz. Her zaman için vatandaşların yanındayız. Karaçay’daki önemli bir eksiklik böylece giderilmiş oldu. İyi günde, kötü günde bu tesiste buluşacaksınız. Önemli olan doğru projeyi, doğru yerde, doğru ödenekle yapmaktır” dedi.

"Mahalleli zor koşullarda etkinliklerini gerçekleştiriyordu"

Ardından Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ilçeye verdikleri yatırım sözlerini bir bir gerçekleştirdiklerini belirterek "Yola çıktığımızda ilk geldiğimiz yer Karaçay’dı. Bugün büyük bir heyecan içindeyim. Karaçay’a bir söz vermiştim. O sözü tutuyorum. Karaçay sonunda hak ettiğini aldı. Onurla, gururla bu açılışı yapıyoruz. Başta Karaçay eski Belediye Başkanı Sezgin Karateke ve Mahalle Muhtarımız Hasan Acar olmak üzere tüm eski Başkanlarımızın burada büyük emeği var. Onların da katkıları var, teşekkür ediyorum. Mahallemizin en önemli sorunu çözüm buldu. Bu bizim için büyük onur. Mahalleli zor koşullarda etkinliklerini gerçekleştiriyordu. Kardı kışta. Artık bunlar yaşanmayacak. 6 tane sosyal tesisi bitirdik, bir ay içinde hepsini açacağız. İktidara geldiğimizde çok daha fazlasını yapacağız” diye konuştu.

Honaz İlçesi Karaçay Mahallesi’nde bin 600 metrekare arazi üzerinde inşa edilen Karaçay Sosyal Tesis projesi, 800 metrekare toplam kapalı alana sahip. Bu alan içinde kahvehane, taziye odası, mutfak ve bir adet iş yeri ve tuvaletler yer alıyor. Sosyal Tesis kapalı alanlarının yanında ise çocuk oyun parkı bulunuyor.