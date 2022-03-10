Başkan Kepenek kadınları yanında olmaya devam ediyor

Honaz Belediyesi’nin Dünya Kadınlar Günü kapsamında 1 haftaya yayılan etkinliklerine katılan kadınlar hem eğlendi hem de bilgilendirildi.

Honaz Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçede yaşayan kadınlara özel olarak 1 haftaya yayılan etkinler planladı. Geçtiğimiz haftadan itibaren ilçenin farklı mahallelerinde kurulan pazaryerlerinde kadınlara özel Çuha Çiçeği dağıtımı yapıldı. Honaz Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’nde üretilen binlerce çiçek, hayatımızın her alanına renk katan kadınlara armağan edildi.

Takvimler 8 Mart’ı gösterdiğinde Honaz Belediyesi Düğün Salonu’nda Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek eşi Kalbiye Kepenek ile katılırken; İYİ Parti Honaz İlçe Başkanı Osman Çaybaşı’da kadınlar için düzenlenen farkındalık gününde yer aldı. Yüzlerce kadın hem bilgilenmenin hem de eğlenmenin keyfini yaşadı.

Kadınlara sağlık ve hukuk konusunda bilgiler verildi

Etkinlikler sağlık semineri ile başladı. Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Demirtaş ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum’ konulu söyleşi gerçekleştirdi. 1 saat süren seminere kadınları ilgisi oldukça yoğundu. Soru cevap formatında düzenlenen seminerde kadınlar hastalıkları ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler aldılar.

Ardından kadınlarla buluşan isim Avukat Özlem Doğan Bıyıklı oldu. ‘Kadın Hakları’ konulu seminerde kadınlarla buluşan Avukat Özlem Doğan Bıyıklı, ülkemizde kadın haklarının tarihçesi, günümüzde kadınların mevcut hakları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Honazlı kadınların kendi haklarını öğrenirken gösterdiği ilgi görülmeye değerdi.

Seminerlerin ardından sıra eğlenceye geldi. Sanatçı Ozan Ozanca ve ekibi sahneye çıkınca eğlence doruk noktasına ulaştı. Birbirinden güzel türküleri seslendiren sanatçı Ozanca, kadınları sahneye davet etti. Kimi türküde kardeşlik türküleri ile halay çeken kimi türküde ise karşılıklı oynayarak stres atan kadınlara Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve eşi Kalbiye Kepenek de katıldı.

Etkinlik kapsamında çeşitli yarışmalar düzenlendi. ‘En Güzel Oryantal Oynayan’ ve ‘Çuval Yarışması’ yarışlarında kazananlar çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken; bütün katılımcılara şal ve Honaz Belediyesi tarafından üretilen Çuha Çiçeği armağan edildi.

“Önce kadın ilkesi ile çalışıyoruz”

Etkinliklerde kadınlara özel bir gün yaşatmak istediklerinin altını çizen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek; “Honaz’da kadınların farkındalık gününde onlara farklı bir gün yaşatmak istedik. Önce bilgilenelim daha sonra da eğlenelim diye düşünerek seminer ile başlayan etkinliğimizi Kadınlar Matinesi ile sona erdirdik. Bütün kadın kardeşlerimin mutlulukları görülmeye değerdi. Bizler Honaz Belediyesi olarak kadınları yalnızca bir gün değil, her gün pozitif ayrımcılık ilkesi ile ön planda tutmaya gayret ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz bütün projelerimizde de ‘Önce kadın’ ilkesi ile çalışıyoruz. Kadınlarımızın daha eşit ve daha özgür yaşantılarından bahsedebileceğimiz nice yıllar diliyorum. Bütün Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.