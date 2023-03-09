Başkan Kepenek; “Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz”

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçe merkezi ile mahallelerinde kurulan pazaryerlerinde alışverişe gelen kadınlara çiçek dağıttı, onların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınlar, Başkan Kepenek’in ziyaretinden memnun olurken, kendisine teşekkür etti.

Kaklık pazaryerinde gerçekleştirilen çiçek dağıtımına Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve Cumhuriyet Halk Partisi Honaz İlçe Başkanı Mustafa Çelik’te katıldı. Kadınlara çiçek dağıtarak kadınlar gününü kutlayan Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Kadınlar sadece bir gün değil hayatımızın her günü olmazsa olmazdır. Varlıklarıyla hayatımıza değer katan anlam katan annelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız, büyüklerimiz kısacası kıymetli hanımefendilerin kadınlar günü kutlu olsun. İyi ki kadınlar var!” dedi.

Başkan Kepenek, yaptığı açıklamada; “İlçe merkezimizde ve mahallelerimizde kurulan pazaryerlerinde kadınlarımıza Belediyemiz Yerel Tohum Merkezinde yetiştirdiğimiz çiçeklerden hediye ettik. Bugün de Kaklık Mahallemizi ziyaret ettik. Tüm kadınlarımız bizim için çok değerli. Biz Honaz Belediyesi olarak kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak, sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerin içinde yer almalarını sağlıyor, ev ekonomilerine katkı sağlamaları için çalışmalarına destek veriyoruz.” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çiçek dağıtımının ardından Kaklıklılar ile fotoğraf çektiren Başkan Kepenek, vatandaşlarla sohbet etti.