Başkan Kepenek, Honaz’a ücretsiz Sağlıklı Yaşam Merkezi kazandırıyor

DENİZLİ (İHA) – Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, tüm ilçe halkına ücretsiz olarak hizmet verecek Sağlı Yaşam Merkezindeki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Honaz Belediyesi tarafından Afşinbey Mahallesi’ndeki otogar binasında inşa edilen ilçenin ilk ücretsiz Sağlık Yaşam Merkezi için geri sayım devam ediyor. Merkezdeki son tefrişat çalışmalarını birim amirleriyle birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, tüm Honazlı hemşehrilerini merkezden faydalanmaya davet etti.

Belediye hizmetleri kadar sosyal projelere de önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, “Honazlı hemşehrilerimize hizmet verecek olan Honaz Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezimizin hazırlıklarını tamamladık. Honaz Belediyesi olarak, yaptığımız projelerde sosyal belediyecilik kavramını ön plana çıkarıyoruz. Yakın zamanda açılışını yapacağımız merkez ile vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine çok daha kolay ulaşmasını ve hizmetlerden en üst derecede faydalanmasını amaçlıyoruz” dedi.