Başkan Kepenek, farklı kazanan Honazspor’u kutladı

Denizli Sezai Sakin 1 Amatör A Grubu takımlarından Honazspor, deplasmanda konuk olduğu Çivril Karayahşiler’u 7 – 2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Haftayı farklı bir galibiyet ve 3 puanla kapatan Honazspor’u tebrik eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Denizli Amatör Futbol Ligi’nde ilçemizi başarı ile temsil eden Honazspor’umuz, hafta sonu oynanan maçta Çivril Karayahşiler takımını, deplasmanda güzel bir oyunla 7-2 mağlup etmeyi başardı. Honazsporumuzu tebrik ediyor, ligin kalan maçlarında başarılar diliyorum” dedi.