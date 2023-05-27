Başkan Güngör’den çağrı: “Sandığa gidelim”

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesinde bir mesaj yayımladı. Güngör, mesajında yarın yapılacak seçim öncesinde ‘sandığa gidelim’ çağrısında bulunarak, “28 Mayıs seçimi ülkemizin bekası, istiklali ve istikbali açısından hayati bir öneme sahip” dedi.

Başkan Güngör, mesajında, Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine değindi. Vatandaşlara çağrıda bulunan Güngör, “14 Mayıs’ta milletimiz AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na teveccühünü gösterdi. 28 Mayıs seçimi de ülkemizde Cumhurbaşkanlığı sisteminin oturması açısından çok önemli. 28 Mayıs seçimi ülkemizin bekası, istiklali ve istikbali açısından hayati bir öneme sahip. Çok şükür 14 Mayıs’ta da vatandaşlarımız rekor bir katılımla demokrasinin bir örneğini verdi. Herkes sandığa gitti ve kendi görüşünü sandığa yansıttı. İnşallah tüm hemşehrilerimizi sandığa davet ediyorum. ’Nasıl olsa kazandık’ gibi bir rehavete kapılmadan herkesin sandığa gidip demokratik hakkı olan vatandaşlık görevini yerine getirmesini talep ediyorum. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve iyi idare edilmesi için herkesin bu güzel ülke için, yarınlarımız için 10 dakikasını vererek oy kullanmaya davet ediyorum. Ümit ediyorum ki, Cumhurbaşkanımız önümüzdeki dönemde de ülkemizin idaresinde direksiyon başında istikrarı devam ettirecek. Çok daha güzel günlere istikrar yönünde vatandaşlarımız oy kullanacaktır" dedi.

Başkan Güngör, mesajının sonunda güçlü ve büyük bir Türkiye için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, "İstikrar, huzur, refah, istikbal ve güçlü Türkiye için yarın sandıklara ve milli iradeye sahip çıkmak hepimizin görevi. İnşallah Cumhurbaşkanımız yine kazanacak ve ülkemiz tekrar istikrarlı bir şekilde yönetilerek mutlu ve refahını yükselterek yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.