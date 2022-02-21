Başkan Güngör, Bakan Pakdemirli’nin Denizli ziyaretini değerlendirdi

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin Denizli ziyaretini değerlendirerek, "Denizli teşkilatı olarak hem yanan ormanlarımızı, hem de fitne ateşini söndürme çalışmalarında bizzat yer aldık" dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü işletmeleri ziyaret edip toplantılara katılmak üzere Denizli’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin ziyaretini Başkan Yücel Güngör değerlendirdi.

Partililer ile il binasında buluşan Bakan Pakdemirli,

burada yaptığı konuşmada; "Bunlara ’5 benzemez’ diyorduk, şimdi 6 benzemez oldular. Bir araya geldiler. Ben size şunu söylüyorum. 6’ınız da, 66’nız da topunuz da bir araya gelseniz, sizi sandığa gömeceğiz. 5 çayında buluşup dedikodu yapıyorsunuz. Bu ferasetli millet sizi de tarihe gömmesini mutlaka bilecektir" demişti.

Bakan Pakdemirli’nin ziyaretini değerlendiren Yücel Güngör; “2021 yılı yaz aylarında yaşadığımız yangın felaketi sırasında Tarım ve orman Bakanlığı personelinin yanında, kamu kurum kuruluş çalışanları ile vatandaşlarımızın üstün gayretleri ile ülkemiz ve ilimizde büyük bir dayanışma örneği sergilenmiştir. Devletimizin ve sizin de üstün gayretleriniz ile ormanlarımız kısa söndürülmüş, yangından zarar gören vatandaşlarımızın yaraları sarılmaya çalışılmıştır. Denizli teşkilatı olarak hem yanan ormanlarımızı, hem de fitne ateşini söndürme çalışmalarında bizzat yer aldık. AK Parti Denizli teşkilatı olarak birlik, beraberlik ve kardeşlikle çok şükür önemli başarılara imza attık” dedi.