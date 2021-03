Başkan Erdoğan’dan Down Sendromlular Farkındalık Günü mesajı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, “Down sendromlu bireylerimiz, toplumumuzun birer parçasıdırlar; sosyal hayatımızın içindedirler. Onların farklı değil +1 olarak yanımızda durduklarının farkındayız” dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, “Down sendromlu bireyler, kromozom sayılarının fazla olması sebebiyle, diğer insanlara göre farklıdırlar. Ancak bu, sosyal hayatın içinde olmalarına engel değildir. Onların yadırganması, yanlış bir tutumdur. Çünkü, down sendromlular da bizim gibi bireylerdir. Bizler, onların farklı değil +1 olarak yanımızda durduklarının farkındayız. Bu yöndeki toplumsal farkındalığın daha da artmasını diliyor, down sendromlu bireylerimiz ve ailelerine mutlu ve huzurlu günler diliyorum” dedi.