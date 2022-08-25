Başkan Erdoğan, üyeleriyle buluşmayı sürdürüyor

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üyeleriyle buluşmayı sürdürerek sektörlerini ve işlerini istişare etmeye devam ediyor.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, bu kez kara, hava, deniz yolu ile yolcu, yük, petrol, kargo taşımacılığı faaliyetleri ve kuryelik, depolama, antrepo, gümrük komisyonculuğu ile müşavirlik vb. hizmet faaliyetleri çerçevesinde üyelerinin yer aldığı 4’üncü Meslek Komitesi ile, aynı iş kolundaki üyelerini ziyaret etti. Başkan Erdoğan’a ziyaretlerinde DTO Meclis Üyesi Murat Çetintaş, DTO 4’üncü Meslek Komitesi Başkanı Veli Cengiz ile komite üyeleri Hasan Sağlam ve Adem Bolat’ın yanı sıra DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin de eşlik etti.

Göreve geldikleri günden bu yana sürekli sahada olduklarını ve üyelerinin talepleri ile önerilerini dikkate aldıklarını söyleyen DTO Başkanı Erdoğan, “Üyelerimiz, bizlerin varlık sebebidir. Onların beklentilerini, önerileri ile isteklerini dinliyoruz ve not alıyoruz. Çözüm bizimle ilgiliyse hemen gereğini yapıyoruz” dedi.

“Taşımacılık sektörümüzü, üyelerimizle istişare ettik”

Ziyaretleriyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, “Farklı sektörlerdeki üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret ederek sektörleri ile işlerini konuşuyoruz. Onların beklentileri ile öneri ve şikayetlerini dinliyoruz ve not alıyoruz. Çözüm bizimle ilgiliyse hemen gereğini yapıyoruz. Sorun veya beklenti farklı bir merciinin alanına giriyorsa dan aldığımız notlar orada kalmıyor; yetkili mercilerle iletişim kurup, çare arıyoruz. Oda faaliyetlerimizi de istişare ediyor, projelerimiz ile düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Üyelerimizin de fikirlerini ve tavsiyelerini alıyoruz” dedi.