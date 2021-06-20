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Başkan Erdoğan, “Babalarımız fedakarlığın simgesidir"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Babalar Günü’nü kutladığı mesajında “Babalar, ailelerin temel direğidirler. Kelimelerle tarife sığmayan fedakârlığın simgesi babalarımız, arkamızı yasladığımız çınarlarımızdır. Başta şehitlerimizin eli öpülesi babaları olmak üzere, tüm babaları ve baba olmak için gün sayanların günleri kutlu olsun” dedi.

DENİZLİ 20.06.2021, 18:21
Başkan Erdoğan, “Babalarımız fedakarlığın simgesidir"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Babalar Günü’nü kutladığı mesajında “Babalar, ailelerin temel direğidirler. Kelimelerle tarife sığmayan fedakârlığın simgesi babalarımız, arkamızı yasladığımız çınarlarımızdır. Başta şehitlerimizin eli öpülesi babaları olmak üzere, tüm babaları ve baba olmak için gün sayanların günleri kutlu olsun” dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan, “Bize tecrübesiyle yol gösteren, bizi koruyup kollayan babalarımız, geleceğimizin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Toplumsal değerlerimizi bizlere öğretirler ve her zaman iyiliğimizi düşünürler. O nedenle, ailenin temel direğidirler. Kelimelerle tarife sığmayan fedakârlığın simgesi babalarımız, arkamızı yasladığımız çınarlarımızdır. Varlığı ile yüreğimizi ısıtan ancak yokluğunda adeta boşluğa düştüğümüz babalarımızın hayattayken kıymetini bilelim! Başta şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun" dedi.
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