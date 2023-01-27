Başkan Doğan’dan hal esnafıyla bir araya geldi

Sabahın erken saatlerinde Denizli Toptancı Hali’ne giden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hal esnafıyla bir araya geldi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Toptancı Hali’nde hava aydınlanmadan hal esnafının elini sıktı. Güne en erken başlayan sebze ve meyve hali esnafıyla bir araya gelmenin mutluluğunu dile getiren Başkan Doğan; tüm iş yerlerini dolaşıp, esnaflarla tek tek görüşerek, hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Hal esnafı ile sohbet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

“Yüreklerindeki sevgi bize ışık oluyor”

Gün aydınlanmadan Denizli Toptancı Hali’ni ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sabahın erken saatlerinde güne en erken başlayan hal esnaflarımızla bir araya geldik. Alın teriyle çalışan insanımızın yüreğindeki sevgi, bize hem sıcaklık hem de ışık oluyor. Bu güzel günde bizleri güler yüzleriyle karşılayan ve samimi sohbetleriyle ağırlayan Denizli Toptancı Hali esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.