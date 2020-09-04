Başkan Doğan sorunları yerinde çözüyor
MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, MAHALLELERDE YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK SORUNLARI ANINDA ÇÖZÜME KAVUŞTURUYOR
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek sorunları anında çözüme kavuşturuyor.
Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Eskihisar Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda 18. Madde uygulamasının bittiği, doğal gaz hattının geçmesi planlandığı ve imar planına uygun toplamda 33 sokakta 5,5 kilometre uzunluğunda yeni ham yol açıldı. Ekipler, toplamda 25 sokakta 4 kilometre daha ham yol açma çalışması gerçekleştirecek. Açılan yol ve sokaklardan Enerya hattı geçirilerek, Eskihisar Mahalle sakinleri doğal gaza kavuşmuş olacak. Ayrıca, parsel içinden geçen alt yapı hatları da imar planına göre düzenlenerek açılan yollardan geçirilerek vatandaşın mağduriyeti giderilecek.
Eeskihisar’ın çehresi değişecek
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Eskihisar Mahallesi’nde yaptığı incelemelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Doğan, Eskihisar Mahallesi’nin hak ettiği hizmeti almaya devam edeceğini söyledi. Başkan Doğan, “Her mahallemize eşit hizmet götürüyoruz. İlçemizi daha yaşanabilir daha güzel hale getirmek için ortak akılla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eskihisar Mahallemizde yaptığımız çalışmalarla mahallemizi modern bir görünüme kavuşturacağız. Mahallelerimizdeki sorunları yerinde inceleyerek anında çözüme kavuşturmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Tek amacımız Merkezefendi’mize ve Merkezefendililere hizmet etmek” diye konuştu.
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