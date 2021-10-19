banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı

Başkan Doğan, “Muhtarlık kurumu çok önemli bir yerel yönetim birimidir”

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Doğan, “Muhtarlık müessesesi yerel yönetimin çekirdeği, muhtar ise halkın hakkına sahip çıkan, taleplerini yerine getiren, genel ve yerel sorunlarının ilgili kuruluşlara iletilmesinden sorumlu kişidir” dedi.

DENİZLİ 19.10.2021, 09:45
Başkan Doğan, “Muhtarlık kurumu çok önemli bir yerel yönetim birimidir”

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Doğan, “Muhtarlık müessesesi yerel yönetimin çekirdeği, muhtar ise halkın hakkına sahip çıkan, taleplerini yerine getiren, genel ve yerel sorunlarının ilgili kuruluşlara iletilmesinden sorumlu kişidir” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Doğan, “Muhtarlık kurumu çok önemli bir yerel yönetim birimidir. Muhtarlık müessesesi yerel yönetimin çekirdeği, muhtar ise halkın hakkına sahip çıkan, taleplerini yerine getiren, genel ve yerel sorunlarının ilgili kuruluşlara iletilmesinden sorumlu kişidir. Toplumda çok önemli işlevleri olan ve yerel yönetimin temel taşlarından biri olan muhtarlık müessesesi, vatandaş ile yöneticiler arasında köprü görevi görmektedir. Bu görevlerinin yanı sıra da bölgede barışın, huzurun, esenliğin sağlanmasında da büyük sorumluluk sahibidir. İlçemiz sınırları içerisinde görevini yerine getirmekte olan tüm muhtarlarımızla birlikte uyum içinde Merkezefendimiz ve hemşehrilerimiz için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yerel yönetimde en önemli paydaşlarımız olan değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, gayretli çalışmalarının başarılı bir şekilde devam etmesini diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2