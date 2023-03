Başkan Doğan, kadın çalışma arkadaşlarının gününü kutladı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, kadın çalışma arkadaşları ile bir araya geldi. Başkan Doğan, "Kadının olduğu her yerde başarı ve barış vardır. Bu özel ve anlamlı gün kutlu olsun" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye bünyesindeki kadın çalışma arkadaşları ile bir araya geldi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, kadın birim müdürleri ve kadın personel katıldı. Kadın çalışanların günlerini tebrik eden Başkan Doğan, 8 Mart’ın bir mücadele günü olduğunu belirtti.

Kadınların her zaman fedakar ve emektar olduğunu ifade eden Doğan, "Bizler, bugünün anlam ve önemi hedefinde emeğe değer veren siz kadınlara teşekkür etmek için bir araya geldik. 8 Mart çok özel bir gün. Toplumda kadının yeri ve rolü çok önemli. Ülkemizin geleceği sizin gibi kadınların var olmasıyla mümkün. Son dönemlerde kadınlarımızın maruz kaldığı olumsuz olaylarda ciddi artış var. Merkezefendi Belediyesi olarak bizler her zaman kadınlarımızın yanındayız. Her projemizin merkezinde kadınlarımız var" diye konuştu.