Başkan Doğan basketbol kulübü yönetimiyle buluştu

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Veli Deveciler ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Yönetim Kurulu Üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Denizlimizi başarılı bir şekilde temsil eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’in Yönetim Kurulu toplantısı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Doğan ve basketbol yönetimi düzenlenen toplantıda yeni sezon hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 2022-2023 sezonunda mücadeleye güçlü, heyecanlı ve deneyimli ekibi ile hazır olduklarını belirtti.

Yönetim Kurulu toplantısına Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Veli Deveciler, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Gökşin, Osman Uğurlu, Veli Tefenlili, Ozan Katrancı, Levent Çaputçu ile yönetime yeni katılan Mesut Can Arslan, Kenan Özsoy ve İsmail Ali Yaman katıldı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, basketbol takımına ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek kendilerine inandıklarını söyledi.